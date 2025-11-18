محمد بن زايد ومحمد بن راشد: «دبي للطيران» يعزز الشراكات الدولية ويرسم مستقبل صناعة الطيران والفضاء

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن معرض دبي للطيران يعد منصة عالمية يسهم في تعزيز الشراكات الدولية والتعاون البناء في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، بجانب ترسيخه مكانة دولة الإمارات وجهة لأبرز الأحداث والفعاليات الدولية.

وأشاد سموه بالتقدم الذي تشهده الصناعات الدفاعية الوطنية والدور المهم الذي تقوم به الكوادر الإماراتية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، فعاليات الدورة الـ 19 من معرض دبي للطيران 2025، حيث التقى أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتبادل سموهم التحية والأحاديث الودية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: معرض دبي للطيران منصة عالمية تجمع عقول وشركات وابتكارات ترسم مستقبل صناعة الطيران والفضاء، مؤكداً أن الإمارات تستثمر في هذا القطاع ليس فقط كصناعة اقتصادية محورية، بل كجزء من رؤيتها لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

وأثنى سموه على جهود الابتكار والبحث العلمي لتعزيز مكانة الدولة كوجهة رائدة لصناعة الطيران.