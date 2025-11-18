ذياب بن محمد يستقبل رئيس كوريا في واحة الكرامة

استقبل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، في واحة الكرامة، لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، ضمن زيارته للدولة حالياً.

واستعرض رئيس جمهورية كوريا، يرافقه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد.

واستمع لي جيه ميونغ إلى شرح عن واحة الكرامة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

مصلحة مشتركة

وأشاد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، بمسيرة العلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، بدعم وتوجيهات قيادتي البلدين لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين.

وأشار سموه إلى أن «واحة الكرامة» تجسد في دلالاتها العميقة عرفان ووفاء قيادة دولة الإمارات لأبطالها الذين قدموا أرواحهم الغالية فداءً للوطن وترابه الطاهر، إضافة إلى أنها رمز لشيم البطولة والشجاعة والبذل التي تتمسك بها الأجيال الإماراتية بفخر واعتزاز. وفي ختام الجولة، سجل رئيس جمهورية كوريا كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لتضحيات شهداء الإمارات .

وكان لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، وصل أمس إلى الدولة في «زيارة دولة».

ورافق الطائرة التي تقل رئيس كوريا لدى دخولها أجواء الدولة سرب من الطائرات العسكرية، حيث استأذن قائد السرب الرئيس الكوري بمرافقته إلى مطار الرئاسة في أبوظبي تحية وترحيباً بزيارته إلى الدولة.

وكان في استقبال الرئيس الضيف لدى وصوله إلى مطار الرئاسة، خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الضيف، وعدد من الوزراء.