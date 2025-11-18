نهيان بن مبارك: مهرجان التسامح رسالة سلام من الإمارات إلى العالم

تقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، «مسيرة التسامح نحو المريخ»، التي نظمتها وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع «ألعاب الماسترز- أبوظبي 2026» ضمن الأنشطة الجماهيرية للمهرجان الوطني للتسامح، الذي يستمر لليوم الثالثة بحديقة أم الإمارات، وشارك بالمسيرة عفراء الصابري، المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، وعدد من القيادات الاتحادية والمحلية والدينية والرياضية والتعليمية والفكرية بالدولة وسفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى الإمارات، وعدد من أصحاب الهمم وكبار المواطنين، بجانب 3 آلاف من أبناء الجاليات المقيمة على أرض الدولة وتشانغ يمينغ، السفير الصيني لدى الإمارات، والشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس الاتحاد الإمارات للرجبي.

حدائق التسامح

وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بزراعة شجرة من الصين والسفير الصيني بزراعة شجرة الغاف في صدارة حديقة التسامح، بمشاركة كارولين كونثر لوبيز سفيرة جمهورية الباراغواي لدى الدولة، كما أزاح معاليه الستار عن اللوحة التذكارية في حدائق التسامح بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس حديقة أم الإمارات.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: إن المهرجان يحمل رسالة سلام ومحبة من الإمارات إلى الجميع ويعبر بقوة عن الاعتزاز بمؤسس الدولة، والحرص على الوفاء لإرثه، بالالتزام بالاستمرار على قدر التوقعات والطموحات، التي تمثلت في قيادته الحكيمة لهذا الوطن العزيز، مؤكداً أن احتضان أبوظبي لهذا المهرجان تعبير صادق عن مكانتها كحاضنة لقيم ومبادئ التسامح والأخوة الإنسانية، والتي تمثل المنطلق الحقيقي لأي أنشطة أو برامج أو أحداث، وسيظل المهرجان أحد أهم المنصات التي تسمح للجميع بالتعبير عن قيمهم ورؤيتهم، وفق قاعدة عامة هي احترام الآخر والالتزام بقيم ومبادئ الأخوة الإنسانية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: إن مسيرة التسامح نحو المريخ تأتي تعبيراً عن اهتمامنا جميعاً بتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر لدى كافة فئات المجتمع، معبراً عن سعادته بمشاركة الجميع الذي عزفوا جميعاً سنفونية بكافة اللغات والألوان تعبر عن رغبة الجميع في إعلاء وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، وقبول الآخر، والتعاون المشترك لما فيه الخير للجميع، مشيداً بمشاركة «ألعاب الماسترز- أبوظبي 2026» لتشجيع الجميع على ممارسة الرياضة من أجل صحة أفضل، وكي يتشارك الجميع من كافة الفئات هذه المبادرة التي تضم كافة فئات المجتمع الإماراتي دون استثناءات.

نموذج ملهم

وأضاف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن المشاركة المجتمعية الواسعة في «مسيرة التسامح نحو المريخ» تجسيد حي لمسار التسامح الذي تعيشه الإمارات، واقعا على الأرض حيث استطاعت دمج الجميع على اختلافاتهم وتنوعهم، لتقدم للعالم نموذجاً ملهماً في قيم التسامح والتعايش، وهي القيم التي استلهمتها الإمارات من أقوال وأفعال ومواقف الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وحول حدائق التسامح ودورها في المهرجان أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن مبادرة حدائق التسامح التي تنفذها الوزارة تأتي تعبيراً عن الارتباط بالبيئة المحيطة، وإدراكاً لدورها في تشكيل طبيعة الحياة في المجتمع، حتى يتاح أمام الزوار فرصة التعرف على الاختلافات في عالم النباتات، في الدولة والعالم، والاحتفاء كذلك بالسلوك الحميد مع البيئة ومقومات الحياة، بالإضافة إلى كون هذه الحدائق مجالاً للحوار حول الخصائص النباتية والبيئية في الدول المختلفة.

وعبر معاليه عن سعادته بمشاركة سفير الصين بزراعة شجرة الغاف في حدائق التسامح هذا العام، وذلك تعبيراً عن الاهتمام المشترك، بتحقيق التواصل الإيجابي، وتنمية العلاقات المثمرة، لما فيه مصلحة البلدين، مؤكداً أن هذا التعاون، بين وزارة التسامح والتعايش وسفارة والصين إنما هو تأكيد على أن التعاون الدولي وهو أمر ضروري من أجل بناء جسور التفاهم والتعارف والوفاق، ومن أجل بناء العلاقات الدولية على أسس العمل المشترك والاحترام المتبادل.

من جهة أخرى واصلت أجنحة سفارات الدول المشاركة بالمهرجان تقديم أنشطتها المتنوعة في اليوم الثالث للمهرجان إضافة إلى العروض على المسرح الرئيسي، وتضمنت الأنشطة فعاليات قدمتها أجنحة السفارات.