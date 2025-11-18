إطلاق أول منصة للتشغيل المستدام للطائرات

شهد معرض دبي للطيران 2025 إطلاق «منصة التشغيل المستدام للطائرات»، وهي مبادرة رائدة عالمياً تجسّد الإمكانات الكاملة لعملية تجهيز وتشغيل الطائرة بأسلوب مستدام بالاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا والتعاون المشترك.

جاء الإطلاق بحضور بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي؛ وستيف ألين، الرئيس التنفيذي لشركة دناتا؛ وغيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، حيث اجتمع القادة في المعرض لتأكيد التزامهم المشترك بقيادة تحوّل قطاع الطيران نحو الحياد الكربوني.

وتم تطوير المنصة بالتعاون بين مطارات دبي ودناتا وفلاي دبي وأكثر من 30 شريكاً استراتيجياً من القطاع.

وقال بول غريفيث: لطالما شكّل معرض دبي للطيران منصة عالمية للابتكار، ويجسد شعار هذا العام «المستقبل يبدأ من هنا» روح المبادرة التي نقدمها اليوم، إذ يمثل عرض التشغيل المستدام للطائرات مثالاً عملياً للتقدّم الذي يمكن تحقيقه عندما تتوحد الطموحات والرؤى المشتركة، ونؤمن أن الاستدامة ليست جهداً فردياً، بل مسؤولية جماعية. ومن خلال هذا العرض، نؤكد للعالم أن دبي لا تستعد للمستقبل فحسب، بل أنها تشارك في صياغته أيضاً.

بدوره قال غيث الغيث إن الابتكار ليس غريباً على دبي التي تقف دائماً في طليعة مسيرة التطور الحقيقي، وندرك أن مستقبل الطيران المستدام هو هدف مشترك يتطلب التعاون والابتكار والعمل الجماعي من مختلف أطراف القطاع.

وقال ستيف ألين إن دبي من أكثر أسواق الطيران تطوراً واستشرافاً للمستقبل، ويشكّل المعرض المنصة المثالية لاستعراض الاتجاهات المستقبلية للقطاع، واليوم نقوم بعرض أحدث جيل من معدات المناولة الأرضية المتطورة لدينا، والذي يمثل دليلاً ملموساً على أن الابتكار والاستدامة يسيران جنباً إلى جنب في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء البيئي.