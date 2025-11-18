خالد بن محمد وحمدان بن محمد يستقبلان الوفود المشاركة في معرض دبي للطيران

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، عدداً من وفود الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في الدورة التاسعة عشرة والأضخم على الإطلاق من «معرض دبي للطيران»، الذي يستمر حتى 21 نوفمبر الجاري في «دبي ورلد سنترال»، حيث يستضيف المعرض العالمي قادة القطاع لرسم ملامح مستقبل الطيران، والفضاء، والدفاع، وغيرها.

ورحب سموهما بالوفود المشاركة في هذا الحدث العالمي، من وزراء دفاع ورؤساء أركان وقادة القوات الجوية، معبرين عن تطلعهما إلى أن تسهم مشاركاتهم في تحقيق نتائج إيجابية ومثمرة، تعزز مخرجات أكبر فعالية دولية متخصصة في قطاع الطيران، وتدعم مستقبله على أسس أكثر استدامة.

وقال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان: «يمثل «معرض دبي للطيران» في دورته التاسعة عشرة محطة مفصلية في مسيرة تطوير قطاعي الطيران والدفاع، وترسيخ مكانة دولة الإمارات شريكاً موثوقاً ومحركاً أساسياً لنمو هذه الصناعات على مستوى العالم. واستضافة هذا العدد من الوفود والقادة والخبراء تؤكد ثقة المجتمع الدولي برؤية دولة الإمارات القائمة على بناء اقتصاد معرفي متنوع، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة الإنسان».

وأضاف سموه: «نتطلع من خلال هذه الدورة الأكبر في تاريخ المعرض إلى توسيع آفاق التعاون مع دول العالم، وتطوير شراكات نوعية في مجالات الابتكار والاستدامة في الطيران، بما يدعم تنافسية شركاتنا الوطنية، ويسهم في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تخدم مستقبل القطاع على أسس أكثر كفاءة واستدامة لصالح الأجيال الحالية والقادمة».

ومن جانبه، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً وتنافسية في العالم، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة التي جعلت من الاستثمار في الإنسان والمعرفة والابتكار قاعدة صلبة لمسيرتها التنموية، وركيزة أساسية لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع الأركان، قادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهدين الإقليمي والعالمي».

وأضاف سموه: «يجسد «معرض دبي للطيران» في دورته التاسعة عشرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، وبيئة حاضنة للابتكار والاستثمار وصناعة المستقبل.

فقد أصبح هذا الحدث منصة دولية مرموقة تستقطب أهم صناع القرار وقادة القطاع من مختلف دول العالم، لعقد شراكات استراتيجية وبحث حلول مبتكرة تعيد تشكيل ملامح هذه الصناعات الحيوية وتدعم استدامتها على المدى الطويل. إن ما نشهده اليوم من مشاركة واسعة من الوفود الرسمية وكبار المسؤولين والخبراء يؤكد ثقة المجتمع الدولي بدبي ودولة الإمارات شريكاً موثوقاً في تطوير منظومة طيران عالمية أكثر كفاءة واستدامة».

ويولي معرض دبي للطيران اهتماماً متزايداً بالنقل الجوي المتقدم، تأكيداً لدور إمارة دبي مركزاً للابتكار. ويشهد المعرض لأول مرة في تاريخه تحليقاً لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، من بينها طائرة شركة جوبي أفييشن. ويتيح جناح النقل الجوي المتقدم للزوار فرصة الاطلاع على تطور التنقل الحضري، حيث تكشف الطائرات الكهربائية الرائدة عن المرونة والابتكار والإمكانات الهائلة التي من شأنها تغيير مفهوم التنقل على مستوى العالم.

ويستضيف المعرض أكثر من 1500 جهة عارضة، 440 منها تسجل مشاركتها الأولى، إلى جانب 148000 زائر، و490 وفداً عسكرياً ومدنياً من 115 دولة، كما سيحتضن المعرض 21 جناحاً وطنياً، من ضمنها المشاركة الأولى للمملكة المغربية، إلى جانب 98 شاليهاً ومنطقة عرض إضافية بمساحة 8000 متر مربع، فضلاً عن 120 شركة ناشئة و50 مستثمراً.

وينعقد معرض دبي للطيران 2025 تحت شعار «المستقبل يبدأ من هنا»، حيث يجمع قادة الطيران في العالم لرسم ملامح المرحلة المقبلة في قطاع الطيران والفضاء.