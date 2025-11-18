خالد بن محمد وحمدان بن محمد يشهدان العرض الجوي

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، العرض الجوي المصاحب لمعرض دبي للطيران، حيث ضم العرض مجموعة من الطائرات التجارية والعسكرية التي تعد من الأحدث والأكثر تطوراً في العالم.

وأبدى سموهما إعجابهما بما شهده العرض من استعراضات جوية متميزة تدعمها تقنيات متقدمة تعكس مستوى التطور الذي بلغه قطاع الطيران عالمياً، وما يمثله المعرض، باعتباره منصة رائدة لعرض أحدث الابتكارات والقدرات في عالم الطيران، حيث تحرص كبرى الشركات العالمية المصنعة للطائرات المدنية والقتالية على المشاركة في الحدث الذي يعد من أهم الفعاليات العالمية في مجالات الطيران والدفاع.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أمس: «شهدتُ اليوم، إلى جانب أخي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، العرض الجوي المصاحب للنسخة الـ19 من «معرض دبي للطيران» ورحبنا بجميع ضيوف هذا الحدث الكبير الذي استقطب 1500 جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم، وشهد توقيع صفقات كبرى في أول أيامه... وعلى هامش الحدث، استقبلتُ وزيرَي دفاع أرمينيا ومونتينيغرو، ورحبنا بحضورهما في دولة الإمارات، وبحثنا سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكات المستقبلية... وفي جولة تفقدية على أرض المعرض، اطلعتُ على الابتكارات الإماراتية المشاركة ومن بينها طائرة كالدس B-250 متعددة الاستخدامات... نماذج تعكس قدراتنا الوطنية وكفاءة شبابنا».

وأضاف سموه: «فخورون باستضافة العالم خلال معرض دبي للطيران، ونحن مستمرون في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للطيران والابتكار... ولجميع ضيوفنا أهلاً بكم على أرض دبي وفي سمائها».

وشمل العرض الجوي في اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2025 برنامجاً جوياً حافلاً بدأ باستعراض تشكيل من الطائرات الإماراتية، أعقبه عرض لفريق الاستعراضات الجوية «فرسان الإمارات»، ثم تحليق طائرة JOBY المستقبلية، وعرض للمقاتلة رافال، والقاذفة الاستراتيجية B52، والمقاتلة المتطورة F35. كما تضمن العرض الجوي استعراضاً لطائرة بوينغ 777X والطائرة F16، والتي تعد من أكثر طرز الطائرات المقاتلة تطوراً وانتشاراً في العالم.

كذلك شمل العرض الجوي مشاركة فريق «Surya Kiran» الأكروباتي، التابع للقوات الجوية الهندية، إلى جانب طائرة الركاب الصينية COMAC 919، التي تشارك للمرة الأولى في المعرض، والمروحية الهجومية KA-52، والمقاتلة سوخوي 57، وطائرة التدريب الإماراتية التصميم والصُنع Bader 250، والمقاتلة ميراج 2000-9، فضلاً عن طائرتي إيرباص 350 وTEJAS، وطائرة الدورية البحرية P8، ليُختتم العرض بتشكيل «Marche Verte»، فريق الاستعراض الجوي للقوات الجوية الملكية المغربية، في لوحة جوية متكاملة تعكس تنوّع قدرات الطيران العسكري والتجاري المشاركة في المعرض.



