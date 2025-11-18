سيف بن زايد: رؤية قيادتنا ريادة الإمارات واستباق تحديات المستقبل

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل تخريج الدفعة العاشرة من دبلوم خدمات المستقبل، الذي نظمته وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للسعادة، وبالشراكة مع أكاديمية اتصالات من مجموعة (&e)، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية في إعداد كفاءات وطنية قادرة على تصميم وتطوير خدمات حكومية مستقبلية متقدمة.

وخلال الحفل الذي أقيم في أبوظبي، كرَّم سموه العشرة الأوائل من خريجي هذه الدفعة، تقديراً لتفوقهم واجتهادهم في متطلبات البرنامج المعتمد دولياً.

كما كرَّم سموه الشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا في دعم وإنجاح فعاليات الدبلوم، وهم: مجلس الأمن السيبراني، وأكاديمية اتصالات من مجموعة (&e)، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وطيران الإمارات، ودائرة التمكين الحكومي «تم»، وهيئة دبي الرقمية.

التمكين الرقمي

وقال سموه في تغريدة على حساب سموه على منصة «إكس»: «سعدتُ بتخريج الدفعة العاشرة من دبلوم الخدمات الحكومية في خدمة المتعاملين لـ196 خريجاً من 52 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة.. وأهنئ هذه النخبة من الكفاءات الوطنية التي استكملت برنامجاً تدريبياً نوعياً في التمكين الرقمي، والخدمات الحكومية، والأمن الإلكتروني، وتقنيات الذكاء الاصطناعي».

وأضاف سموه: «يمثّل هذا البرنامج ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ ريادة الإمارات واستباق تحديات المستقبل، وتعزيز مكانتها كأفضل حكومة في العالم.. كل الشكر للشركاء على جهودهم المخلصة، متمنياً للخريجين التوفيق في خدمة الوطن والمجتمع».

حضر الحفل معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وعمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وغانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، واللواء سالم الشامسي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، والمهندس فهد الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساعدة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والمهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، واللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، والعميد سعيد عبدالله السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن بوزارة الداخلية، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.

وأوضح العميد ناصر خادم الكعبي، مدير عام السعادة بوزارة الداخلية أن الدفعة العاشرة شهدت مشاركة واسعة، وضمت منتسبين من (52) جهة متنوعة تشمل وزارات وهيئات محلية واتحادية، إضافة إلى شركات ومؤسسات من القطاع الخاص، وقد اجتاز متطلبات التخرج في هذه الدفعة (196) خريجاً، مشيراً إلى أنه بتخريج هذه الدفعة يصل إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج - منذ انطلاقه حتى الآن - إلى 2834 خريجاً، يعملون في أكثر من (170) جهة حكومية وغير حكومية.