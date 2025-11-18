سيف بن زايد يبحث ووزير العدل الفرنسي تعزيز التعاون

استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في أبوظبي، جيرالد دارمانان وزير العدل في الجمهورية الفرنسية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالوزير الفرنسي، مؤكداً متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، والحرص المشترك على تطوير الشراكات في المجالات الشرطية والقانونية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة الأمن والاستقرار في البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية وتبادل الخبرات، والاستفادة من التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بما يواكب المستجدات العالمية إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع الإقليمية والدولية المرتبطة بجهود مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة. حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.