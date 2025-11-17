الإمارات ترحب بتوقيع جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف "نهر الكونغو" اتفاق الدوحة الإطاري للسلام

رحبت دولة الإمارات بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف "نهر الكونغو - حركة 23 مارس".

وثمّن معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، الجهود الدبلوماسية والمساعي الحثيثة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة في تيسير التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يعدّ محطة محورية في تحقيق المصالحة الوطنية وما يتطلع له شعب الكونغو الديمقراطية الصديق من أمن وازدهار وسلام شامل.

وأشاد معاليه بالمشاركة البنّاءة للجانبين واستجابتهما لمساعي تحقيق السلام، وبتعاون الشركاء الإقليميين والدوليين، لا سيما الولايات المتحدة، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وجمهورية توغو، في تهيئة الظروف للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي يشدد على ضرورة حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان العودة الآمنة للنازحين بما يعزز الاستقرار في إقليم شرق الكونغو.

وأكد معاليه دعم دولة الإمارات لكافة المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية والعالم.



