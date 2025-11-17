«دبي للإسعاف» تعزز حضورها العالمي بانضمامها للاتحاد الدولي للمستشفيات

حققت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إنجازاً عالمياً غير مسبوق بانضمامها رسمياً إلى الاتحاد الدولي للمستشفيات «IHF»، لتصبح أول مؤسسة إسعاف في العالم تحظى بهذه العضوية الرفيعة.

وجاء الإعلان تزامناً مع مشاركة المؤسسة، برئاسة مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي للمؤسسة في المؤتمر العالمي للمستشفيات بجنيف، حيث شارك في حلقة نقاشية ركزت على التحولات التي تشهدها خدمات الإسعاف في دبي، ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة الاستجابة وتحسين النتائج السريرية.

وقال جلفار: «نفخر بأن نكون أول مؤسسة إسعاف على مستوى العالم تنضم إلى الاتحاد الدولي للمستشفيات، هذا الاعتراف الدولي يعكس المكانة العالمية التي وصلنا إليها، والتزامنا بتقديم خدمات استثنائية ورائدة، كما أن هذه العضوية وباعتبارها إضافة نوعية لمسيرة عمل المؤسسة ستتيح لنا فرصة الانضمام إلى شبكة مرموقة من رواد الرعاية الصحية، وتعزيز دورنا في دعم السياسات الصحية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، إضافةً إلى فتح آفاق واسعة للابتكار والبحوث، وسنواصل من خلال هذا التعاون الارتقاء بجودة خدماتنا، بما يضمن تقديم رعاية طبية إسعافية فائقة الجودة لسكان دبي وزوارها».