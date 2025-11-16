إيلينا تاريلوفا: الإمارات نموذج للحوار بين الأديان

أكدت إيلينا تاريلوفا، رئيسة المجلس التنسيقي لمنظمات المواطنين الروس المقيمين في دولة الإمارات، أن الإمارات تعد اليوم نموذجاً عالمياً فريداً في تعزيز مبادئ التسامح والحوار بين الأديان.

وقالت تاريلوفا، إن الحياة الثقافية في الإمارات تتميز بأجواء من الانفتاح والتعددية، يجسدها تنظيم عدد كبير من المعارض والمهرجانات الدولية، التي تستقطب المشاركين والجمهور من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن الجالية الروسية حريصة على المشاركة الفاعلة في المبادرات الثقافية والإنسانية والمجتمعية التي تشهدها الإمارات، إذ تشعر بأنها جزء لا يتجزأ من المجتمع.

ونوهت بما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية من نمو متصاعد في مختلف المجالات، معربة عن تقديرها لقيادة دولة الإمارات الرشيدة وسياستها في الانفتاح على الآخر واحترام التنوع الثقافي.

وأكدت أن الأجواء القائمة على الاحترام المتبادل وروح المودة في دولة الإمارات تجعل المقيمين من مختلف الجنسيات يشعرون بالراحة والاطمئنان، إذ تبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة، لضمان مستوى معيشة عالٍ، وأمن ورفاهية لجميع سكانها دون تمييز، وأوضحت أن الإمارات نجحت في بناء دولة حديثة مزدهرة مع الحفاظ على تراثها ولغتها وهويتها الثقافية تمثل نموذجاً حقيقياً للتسامح والوئام.

وتطرقت تاريلوفا إلى تجربتها الطويلة في دولة الإمارات التي تمتد لنحو 25 عاماً عايشت خلالها نموذجاً فريداً من الاحترام المتبادل والتعايش بين الثقافات والأديان، ما عزز ارتباطها بثقافة الإمارات ولغتها وعادات شعبها. ولفتت إلى اهتمامها الكبير وشغفها بالثقافة الإماراتية، والذي عبرت عنه من خلال عمل أدبي بعنوان «الدولة.. حكاية من الشرق العربي»، تناول تجربتها الشخصية في العيش على أرض الإمارات.