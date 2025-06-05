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الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون لي جيه ميونغ بفوزه في الانتخابات الرئاسية بكوريا

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وام

أبوظبي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى لي جيه ميونغ، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كوريا.

ودوّن سموه على منصة «إكس»: «أهنئ لي جيه-ميونغ بفوزه في الانتخابات الرئاسية وأتمنى له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من الإنجازات التنموية، وأتطلع إلى العمل معه لمواصلة تعزيز العلاقات القوية والمتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا وتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين لمصلحة التنمية المشتركة فيهما وازدهار ورخاء شعبيهما».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى لي جيه ميونغ.