إطلاق المرحلة الثانية لمركز قسطرة القلب المتنقل في القرى المصرية

أطلقت مبادرة أطباء الإمارات المرحلة الثانية من خدمة مركز قسطرة القلب المتنقل في القرى المصرية، في إطار البرنامج الإماراتي المصري للقلب، بعد نجاح المشروع منذ تدشينه عام 2015 في تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية لمرضى القلب، في بادرة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية والتخصصية لكبار السن والنساء في المناطق البعيدة عن المستشفيات التخصصية وتدريب الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير العالمية.

ويأتي تدشين المرحلة الثانية بعد نجاح المرحلة التجريبية في القارة الأفريقية في علاج الآلاف من مرضى القلب وإجراء المئات من عمليات القسطرة القلبية في السنوات العشر الماضية، في إطار حملات زايد الإنسانية انسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة بتبني مبادرات مبتكرة وغير مسبوقة وتقديم أفضل الخدمات للمرضى المحتاجين.

وتنفذ المرحلة الثانية في القرى المصرية برعاية من وزارة الصحة المصرية وبإشراف أطباء الإمارات وأطباء مصر، من منتسبي برنامج القيادات الطبية الإنسانية الشابة، وبمبادرة من جمعية دار البر وعيادات الإمارات المتنقلة وشركة «جي أي» العالمية، تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية.

وتتضمن الخطة التشغيلية في مصر مرحلتين، الأولى بناء القدرات والجاهزية الطبية، والثانية تشغيل مركز قسطرة القلب المتنقل لإجراء عمليات القسطرة.