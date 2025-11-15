المشرخ: لا حل عسكرياً في السودان

أكدت دولة الإمارات أن المآسي المرتكبة في السودان تبرهن بشكل قاطع على أنه لا حل عسكرياً لهذه الحرب الأهلية. وقال جمال المشرخ، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في أمام مجلس حقوق الإنسان، بشأن حالة حقوق الإنسان في الفاشر وما حولها، إن «بيان الرباعية»، الذي تم التوصل إليه بقيادة واشنطن، يقدم خارطة طريق واضحة لإنهاء النزاع من خلال هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف دائم للنار، والانتقال لحكومة مستقلة بقيادة مدنية لا تخضع لسيطرة الأطراف المتحاربة.

وأوضح أن الإمارات أدانت الهجمات ضد المدنيين، من قوات الدعم السريع في الفاشر، وتلك التي تقوم بها الأطراف المتحاربة في كل السودان، داعياً القوات المسلحة السودانية والدعم السريع إلى وقف فوري لاستهداف المدنيين، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.

وطالب الأطراف المتحاربة بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعا المجتمع الدولي لضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع، مؤكداً أن الطرف المتحارب، الممثل في هذه الجلسة، يواصل شن الهجمات العشوائية على الأسواق والقرى والمستشفيات.

بينما يعاني الشعب من المجاعة، ويتجاهل دعوات وقف النار، ما يسهم بإطالة النزاع، كما يقوم باستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، مؤكداً أنه سبق لهذا الطرف توفير المأوى للإرهابيين، وتقديم الحماية لمتهمين بإبادة جماعية. وأضاف أن الإمارات تؤكد موقفها الراسخ وتضامنها مع السودان، في أحلك اللحظات.

وقال: تعهدنا مؤخراً بمئة مليون دولار إضافية لدعم العمليات الإنسانية العاجلة في الفاشر، ونؤكد استعدادنا لبذل المزيد لدعم الاستجابة الإنسانية.