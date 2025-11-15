محمد بن زايد ولي جيه ميونغ يبحثان العلاقات التنموية والاقتصادية

يبدأ لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، الاثنين، «زيارة دولة» إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.ويبحث الرئيس الكوري، خلال زيارته الأولى إلى الدولة بعد انتخابه رئيساً لجمهورية كوريا، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فرص تعزيز العلاقات التنموية والاقتصادية بين البلدين، وتوسيع آفاقها بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

إضافةً إلى العمل المشترك لتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية الخاصة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.كما يبحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.