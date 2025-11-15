علي النعيمي: تطور متسارع في علاقات الإمارات والهند على المستويات كافة

استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند الجديد لدى الدولة.

ورحب معاليه بالسفير الهندي في مستهل اللقاء، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية، مؤكداً حرص المجلس على تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

وأوضح معالي الدكتور النعيمي أن العلاقات الإماراتية الهندية تشهد تطوراً متسارعاً ومتميزاً على المستويات كافة، وتحظى باهتمام كبير من قيادتي وحكومتي البلدين، لما يجمعهما من أهداف مشتركة ورؤى متقاربة في دعم فرص التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعود بالنفع والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار معاليه إلى أن التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الهندي يُعد نموذجاً للعلاقات البرلمانية الفاعلة، مؤكداً حرص المجلس على دعم هذا التعاون، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند في مختلف المجالات.

وأوضح أن الدبلوماسية البرلمانية باتت اليوم رافداً مهماً للدبلوماسية الرسمية، لما لها من دور في دعم المصالح المشتركة، وفتح آفاق جديدة للحوار والتواصل بين الشعوب.