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الإمارات

نيابةً عن رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يبدأ الأحد زيارة رسمية إلى البرازيل

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البيان

نيابةً عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يبدأ سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، يوم الأحد، زيارة رسمية إلى جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، لحضور أعمال قمة مجموعة العشرين في نسختها التاسعة عشرة، التي ستُعقَد خلال يومَي 18 و19 نوفمبر الجاري، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

ويلتقي سموّه، خلال الزيارة، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، لبحث سُبل مواصلة توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالخير والنفع والنماء على الشعبين الصديقين.

ويشهد سموّه، على هامش الزيارة، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات وشركات إماراتية وبرازيلية في مختلف المجالات الحيوية.