سيف بن زايد: أمن الخليج درع منيع للمنطقةووحدته مصدر قوة واستقرار

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الثاني والأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في قصر بيان بدولة الكويت الشقيقة، بحضور وزراء الداخلية ورؤساء وفود دول المجلس.

وفي كلمته خلال الاجتماع، نقل سموه في مستهل حديثه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتقدير حكومة وشعب دولة الإمارات للمجتمعين، متقدماً بالشكر والتقدير لدولة الكويت، قيادةً وحكومةً وشعباً، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

كما ثمَّن سموه جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي جاسم البديوي الأمين العام للمجلس، في تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك.

وأكد سموه أن العالم يشهد اليوم تحديات أمنية إقليمية ودولية متسارعة، الأمر الذي يضاعف الحاجة إلى مزيد من تضافر الجهود ضمن منظومة عمل تشاركية متكاملة، تهدف إلى تعزيز أمن مجتمعاتنا الخليجية واستقرارها، دعماً لمسيرة التنمية والازدهار التي تعيشها شعوب المنطقة.

وشدّد سموه على حرص دولة الإمارات الدائم على دعم كل ما من شأنه تعزيز التعاون والتنسيق الخليجي في مختلف المجالات.

وأعرب سموه عن ثقته بأن الأهداف المشتركة ستتحقق من خلال العمل الجماعي المستمر، بما يرتقي إلى تطلعات وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله، وطموحات شعوبنا الخليجية نحو آفاق جديدة من التعاون المشترك والمستدام.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «في الاجتماع الـ42 لوزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي بدولة الكويت الشقيقة، بحثت مع إخواني وزراء الداخلية أهمية الارتقاء بالعمل الأمني المشترك إلى آفاق أوسع من التكامل والابتكار لتواكب التحولات الإقليمية والدولية، وتدعم جاهزية منظوماتنا في مواجهة التحديات المتسارعة، بما يعزز أمن الخليج واستقراره ويُجسّد تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله، نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً لمجتمعاتنا..

أشكر أخي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وأشكر الأمانة العامة لمجلس التعاون على جهودها المخلصة في إنجاح الاجتماع الثاني والأربعين لوزراء الداخلية بدول المجلس.. أمن الخليج سيبقى درعاً منيعاً للمنطقة، ووحدته مصدر قوة واستقرار لمجتمعات أكثر تنمية وتطوراً».

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قد وصل إلى العاصمة الكويتية، حيث كان في مقدمة مستقبليه معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت، وعدد من كبار المسؤولين.