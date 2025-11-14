الإمارات و«الفاو» تنظمان حواراً خليجياً حول سلامة الأغذية

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، سلسلة من الفعاليات الوطنية والإقليمية في دبي، بمشاركة أكثر من 90 خبيراً وممثلاً من الجهات الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية والقطاعين الأكاديمي والخاص.

وهدفت الفعاليات إلى تطوير نظم الرقابة على الأغذية وتعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن استكمال مشروع تقييم نظام الرقابة على الأغذية على مستوى دولة الإمارات يمثل محطة استراتيجية تعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة في بناء أنظمة غذائية مرنة وآمنة وفق أعلى المعايير الدولية.

وقالت معاليها إن هذه الخطوة لا تعكس فقط التزام الإمارات بتطوير منظومتها الوطنية وفق نهج قائم على الأدلة والشفافية، بل تجسد كذلك رؤية الدولة في دعم بناء القدرات المؤسسية وضمان سلامة الغذاء.

وأشارت إلى أن التعاون الوثيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مكن الدولة من تطبيق الأداة المحدثة لتقييم النظم الوطنية للرقابة على الأغذية لأول مرة على مستوى المنطقة، ما أتاح تحديد مجالات التطوير ذات الأولوية، ووضع خطة وطنية شاملة تسهم في تعزيز الكفاءة الرقابية ورفع مستويات الثقة لدى الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأضافت معاليها أن الورشة الإقليمية تشكل امتداداً طبيعياً لهذا النجاح الوطني، إذ تفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي من أجل مواءمة الأنظمة والمعايير الرقابية وفق اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية، بما يضمن انسيابية تجارة الغذاء الآمنة وتعزيز الأمن الغذائي المشترك.

وقال عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الفاو والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا: «تعتبر منظمة الفاو سلامة الأغذية عنصراً أساسياً لتحقيق الأمن الغذائي وضمان الغذاء الآمن والمغذي للجميع.

ويجسد التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً فعّالاً في بناء نظام رقابي متكامل يدعم التجارة الآمنة ويعزز استدامة سلاسل الإمداد الغذائي. وتتطلع الفاو إلى مواصلة العمل مع دول مجلس التعاون الخليجي لترسيخ هذا النهج وتحقيق نظم غذائية أكثر كفاءة واستدامة».

تأتي هذه الفعاليات في إطار مشروع «التقييم والتحليل الاستراتيجي لمنظومة الرقابة على الأغذية في دولة الإمارات»، الذي أطلقته الوزارة مع الفاو رسمياً في فبراير 2025 باستخدام أداة تقييم نظم الرقابة على الأغذية المشتركة بين الفاو ومنظمة الصحة العالمية، وهي أداة دولية معتمدة لتقييم 25 كفاءة وأكثر من 160 معياراً تشمل 1500 مدخلاً للأطر التشريعية، والتنظيمية، والرقابية، والإدارية.

الإمارات ترسّخ مكانتها مركزاً إقليمياً للابتكار والاستدامة في مجال الغذاء