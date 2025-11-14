تعاون برلماني بين الإمارات وباكستان

التقى الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي سيد يوسف جيلاني، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية، على هامش المشاركة في مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولي الذي عقد في مدينة إسلام آباد.

حضر اللقاء محمد عيسى الكشف، وأحمد مير هاشم خوري، عضوا المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين، بما يسهم في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب الدكتور طارق الطاير عن شكره لرئيس مجلس الشيوخ الباكستاني على حسن الضيافة والاستقبال وعلى دعوة المجلس الوطني للمشاركة في المؤتمر الذي بحث موضوع السلام والتنمية بما يحقق تطلعات الدول والشعوب.

بدوره أكد رئيس مجلس الشيوخ عمق العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان، والاهتمام المتواصل على تنميتها في مختلف القطاعات بما يعود بالنفع والازدهار على كلا البلدين والشعبين الصديقين.