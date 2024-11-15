الإمارات تستعرض أبرز مشروعاتها ومبادراتها بمجال الفضاء

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، ضمن جناح الفضاء في الدورة السابعة من معرض البحرين الدولي للطيران 2024، والذي عُقد خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: «تعكس مشاركتنا في معرض البحرين الدولي للطيران حرص دولة الإمارات على تعزيز حضورها الفاعل في المشهد الفضائي العربي والدولي، وتجسد التزامنا الراسخ بتوسيع مجالات التعاون مع شركائنا حول العالم، والتأكيد على دورنا كقوة مؤثرة في صناعة الفضاء على الخارطة الإقليمية والعالمية، وذلك عبر التواصل مع قادة قطاع الفضاء العالمي، وتطوير شراكات استراتيجية تمكننا من نقل وتبادل الخبرات وبناء منظومة متكاملة تسهم في الاستخدام المسؤول للفضاء الخارجي، وبما يدعم رؤيتنا لبناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والمعرفة».

تواصل

من جانبه، قال سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، «حريصون في الوكالة على المشاركة بالمعارض والفعاليات الإقليمية والدولية للتواصل مع المهنيين والمتخصصين وتبادل الأفكار حول أحدث التطورات والابتكارات في مجال الفضاء، بما يدعم جهودنا لبناء منظومة فضائية وطنية متقدمة ومستدامة تواكب المتغيرات العالمية وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات»، مضيفاً «نؤمن أن مشاركتنا في مثل هذه الفعاليات ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، إلى جانب التعريف بإمكاناتنا وقدراتنا الوطنية في هذا القطاع الحيوي، والتسهيلات التي نقدمها للشركات الناشئة العاملة في قطاع الفضاء عبر برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، والفرص المتاحة في العديد من المشاريع والمهمات الطموحة في الدولة».

تعاون

وعن المشاركة، قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، «فخورون بالمشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران، حيث تجمعنا روابط أخوية قوية مع مملكة البحرين الشقيقة وتعاون وثيق مع شركائنا في البحرين لدعم تطور القطاع الفضائي في المنطقة.

تُعد مشاركة مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن جناح دولة الإمارات فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين في قطاع الفضاء. نحن فخورون بتمثيل دولة الإمارات وعرض إنجازاتنا في مجال استكشاف الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.

إن هذا المعرض يشكل منصة مثالية لاستعراض مساهماتنا في مسيرة الفضاء العالمية، ويعكس التزامنا المستمر بدعم مسيرة الابتكار وتطوير المشاريع الفضائية، تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في جعل الإمارات مركزاً عالمياً للتميز في هذا المجال. من خلال مشاركتنا، نسعى إلى توسيع دائرة التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات البحثية وتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في دعم مسيرتنا نحو تطوير تقنيات متقدمة تخدم البشرية وتحقق الاستدامة في قطاع الفضاء».

واستعرضت منصة دولة الإمارات ضمن جناح الفضاء في معرض البحرين الدولي للطيران، العديد من المشروعات والمبادرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي، والتي شملت: مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ومجمع البيانات الفضائية، وبرنامج «سرب» للأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جناح الفضاء في معرض دبي للطيران القادم، والنسخة الثانية من حوار أبوظبي للفضاء والمقرر عقده في ديسمبر 2024.

واستعرض مركز محمد بن راشد للفضاء، خلال مشاركته في معرض البحرين الدولي للطيران، آخر مستجدات برنامج الإمارات الوطني للفضاء، وأبرز إنجازات برنامج الإمارات لرواد الفضاء، ومشروع الإمارات لاستكشاف القمر، إلى جانب الإعلان عن المهمات المستقبلية، وآخر المستجدات حول مشروع المحطة القمرية «بوابة الإمارات»، والقمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»، والذي يعد الأكثر تطوراً في المنطقة. ويهدف المركز لتعزيز جهود التعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع الشركاء الإقليميين والعالميين، لتعزيز ريادة دولة الإمارات عالمياً في هذا المجال الحيوي.

جلسة

كما شاركت حمدة عبدالله الحوسني، أخصائي سياسات وتشريعات الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء، إلى جانب الشيخة حصة بنت علي آل خليفة، كبير القانونيين في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بالبحرين، والدكتورة مارلين إم. لوسير، المتخصصة بالقانون الدولي، في جلسة حوارية بعنوان «القوانين الفضائية كأداة لوضع إطار تنظيمي ملائم على المستوى الوطني والدولي». وأدارت الجلسة، روزانا مارغريتا هوفمان، الخبيرة القانونية المتخصصة في القانون الدولي وقانون الفضاء بمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي.

واستعرضت الجلسة، الجوانب الشاملة للقوانين الفضائية ودورها في ضمان أنشطة فضائية مسؤولة ومستدامة، والتحديات التي تواجه صناعة الفضاء في بلدانهم أو مناطقهم، والاستراتيجيات التي يتم تنفيذها للتغلب على هذه التحديات، بالإضافة إلى أهمية التعاون والتنسيق الدولي لوضع إطار موحد لحوكمة الفضاء.

كما عُقدت سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين ممثلي قطاع الفضاء الوطني في دولة الإمارات ونظرائهم من وكالات وشركات الفضاء العالمية، لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مجال استكشاف الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.

إلى ذلك، التقى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، لبحث سبل تعزيز التعاون الفضائي بين البلدين، لا سيما في ظل امتداد علاقات التعاون منذ تأسيس الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين، خاصة مشروع LightSat-1 التعاوني والتطورات في تحليل البيانات الفضائية.

وفي السياق نفسه، وقع مركز محمد بن راشد للفضاء اتفاقيتي تعاون مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين، بشأن التعاون في مجال بيانات البيئة ومشاريع فضائية مستقبلية.