توزيع 646 نسخة بلغة برايل من «مصحف بصيرة» لأصحاب الهمم في المغرب

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، مبادرة لتوزيع مصاحف مطبوعة بطريقة «برايل» لفاقدي البصر في المملكة المغربية الشقيقة، وذلك في إطار استراتيجية «أوقاف دبي» الرامية إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم.

وأبرمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، اتفاقية شراكة مع شركة همم للخدمات التعليمية تهدف إلى طباعة وتوزيع 646 نسخة من «مصحف بصيرة» على أصحاب الهمم في عدد من المدن المغربية، ممن يجيدون القراءة على طريقة «برايل»، ما يتيح لهم الفرصة لتدارس القرآن الكريم.

ووقع الاتفاقية خالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ومن جانب شركة همم للخدمات التعليمية الدكتور إبراهيم اليعربي بصفته المدير العام للشركة، وذلك في مقر المؤسسة بالقرهود.

وأكد خالد آل ثاني أن المبادرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على دعم وتمكين أصحاب الهمم من فاقدي حاسة البصر في المملكة المغربية الشقيقة، بهدف تمكينهم من تدبر القرآن الكريم بكل سهولة ويسر، وأضاف آل ثاني أن دعم أصحاب الهمم تنطلق من قيمة أساسية أرستها دولة الإمارات منذ تأسيسها، وهي الاهتمام بالإنسان أولاً وقبل كل شيء، وبذل كل الجهود من أجل توفير أفضل الفرص لحياة كريمة لائقة.

وذكر آل ثاني أن المبادرة مستمرة لطباعة مزيد من نسخ «مصحف البصيرة» ليتم توزيعها على أصحاب الهمم في دول أخرى، والإسهام في إضاءة حروف القرآن الكريم لهذه الفئة وتنمية مهارات التثقيف الذاتي والاعتماد على الذات دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين من خلال استثمار وتسخير وسائل التقنية المعاصرة لتعلّيمهم وتثقيفهم.

وتقوم فكرة «مصحف بصيرة» في المبادرة على تقنية بصيرة الناطقة من خلال استبدال النظام الحالي لطباعة برايل ذات الحجم الكبير والوزن الثقيل إلى نظام فهرسة إلكتروني مُدمج به حروف برايل النافرة وربطها إلكترونياً بملفات صوتية في قلم ناطق، يقوم باستدعاء تلك الملفات عند وضع رأس القلم على العنوان المُراد سماع محتوياته أو تفعيل خواص البحث الإلكتروني أو التسجيل الصوتي المدمج.