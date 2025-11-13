الإمارات تختتم رئاستها للاتحاد الدولي للمستشفيات بإنجازات ملموسة

اختتمت الدكتورة منى تهلك، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في «دبي الصحية»، ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الطبية، فترة رئاستها للاتحاد الدولي للمستشفيات، كأول امرأة عربية تتولى هذا المنصب منذ تأسيسه سنة 1929، وذلك تزامناً مع افتتاحها أعمال المؤتمر العالمي الـ48 للمستشفيات في جنيف.

حضر افتتاح المؤتمر الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، إلى جانب عدد من القيادات الصحية والخبراء من حول العالم لاستعراض التجارب وتبادل المعرفة حول مستقبل الرعاية الصحية. وكانت الدكتورة منى تهلك قد تم انتخابها لرئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات في عام 2023، حيث شهد الاتحاد خلال فترة رئاستها تطوراً ملموساً في برامجه ومجالات عمله، لا سيما في توسيع آفاق التعاون مع مؤسسات دولية معنية بإدارة المستشفيات والسياسات الصحية.

حضور إماراتي مؤثر

وأكد الدكتور علوي الشيخ أن «النجاح الذي حققته الدكتورة منى تهلك خلال رئاستها للاتحاد الدولي للمستشفيات في دورته السابقة، يبرز الدور المحوري والحضور المؤثر للقيادات النسائية الإماراتية في المحافل الدولية، ومساهمتهن الفعالة في تشكيل مستقبل القطاع الصحي على المستوى الدولي».

نموذج ملهم

وقال الدكتور عامر شريف: «نفخر بالإنجازات التي حققتها الدكتورة منى تهلك خلال فترة رئاستها للاتحاد الدولي للمستشفيات، والتي عكست حضوراً فاعلاً على الساحة الصحية العالمية، كما نعتز بكونها أول إماراتية وعربية تتولى هذا المنصب الرفيع، إذ شكّلت نموذجاً ملهماً للقيادات النسائية وأسهمت في تعزيز الأثر الإيجابي لمنطقتنا على المستوى العالمي، ما يجعل عطاءها مصدر فخر لدولة الإمارات».

فخر واعتزاز

وقالت الدكتورة منى تهلك: «تشرّفت بتولي رئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات خلال الدورة الماضية، وهي مسؤولية تحملتها بكل فخر واعتزاز، بفضل دعم قيادتنا الرشيدة للمرأة الإماراتية والذي مكّنها من تحقيق التميز والتفوّق على الساحة العالمية، وأتاح لها الفرصة للمشاركة الفاعلة في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما القطاع الصحي».

وأضافت: «دعم فريق العمل في الاتحاد الدولي للمستشفيات، أعانني على أداء مهامي خلال فترة رئاستي على الوجه الأكمل، وكان لهذا الدعم كبير الأثر في تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية عززت دور الاتحاد على الصعيد العالمي، ورسّخت أسس العمل المشترك ووسعت دائرة تبادل الخبرات مع شركاء دوليين أسهموا في تطوير منظومات الرعاية الصحية حول العالم».