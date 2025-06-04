سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده لرئيس الإكوادور

قدم إبراهيم سالم العلوي أوراق اعتماده إلى دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم لدى الإكوادور، وذلك خلال اللقاء الذي عُقد في قصر كارونديليت في العاصمة كيتو.

ونقل العلوي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس الإكوادور وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل نوبوا، السفير تحياته إلى سموهم وتمنياته للإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأكد للسفير استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه. من جانبه، أكد العلوي حرصه على توطيد العلاقات في شتى المجالات بما يُسهم في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.