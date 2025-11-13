700 متسابق في كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات

شهد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان افتتاح فعاليات النسخة الثامنة من كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات 2025، التي تنظمها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ويواصل فعالياته حتى 15 نوفمبر الجاري.

ويُقام الحدث، ضمن فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار «الذكاء الاصطناعي والروبوتات من أجل مستقبل مستدام»، بمشاركة أكثر من 170 فريقاً وما يزيد على 700 متسابق، من بينهم 22 فريقاً من سنغافورة يضمون 61 طالباً و55 مشرفاً، إلى جانب 18 فريقاً من مصر، و18 فريقاً من روسيا، و10 فرق من الصين، فيما تمثل دولة الإمارات 12 فريقاً يضمون 44 طالباً وطالبةً.

وتفقد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان عدداً من منافسات البطولة، كما اطّلع على التجارب التقنية المبتكرة للروبوتات المشاركة في البطولات الرئيسة والفرعية التي يقدمها الطلبة من مختلف الدول.

وأكد سموه أن الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الروبوتات والأنظمة الذكية ذاتية الحركة سيشكل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستقبلية، مشيراً سموه إلى أن احتضان الكفاءات الشابة وتشجيع البحث والتطوير يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي منصة عالمية لدعم منظومة للابتكار.

وتضم المنافسات 8 مسابقات رئيسة و15 تحدياً فرعياً، تشمل مسابقات روبوتات الإنقاذ، وروبوتات العروض الاستعراضية، وروبوتات كرة القدم، التي تنقسم بدورها إلى 5 تحديات، هي الروبوتات ذات الهيئة البشرية وذات الأحجام المتساوية وروبوتات البالغين وروبوتات الأطفال وروبوتات الإنقاذ.