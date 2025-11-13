دبي تستعرض تجربتها في التمكين والاستقرار الأسري

شاركت هيئة تنمية المجتمع في دبي مع ممثلين عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي ضمن الوفد الرسمي لدولة الإمارات في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي نظمتها الأمم المتحدة في الدوحة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، وذلك بعد مرور ثلاثين عاماً على القمة التاريخية الأولى، التي استضافتها كوبنهاغن عام 1995.

وجسدت هذه المشاركة التزام دولة الإمارات بتعزيز مسيرة التقدم الاجتماعي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وترسيخ دورها الريادي في صياغة السياسات والمبادرات، التي تضع الإنسان في قلب التنمية، بما ينسجم مع عام المجتمع 2025، وأجندة دبي الاجتماعية 33، وعكست مشاركة الهيئة المكانة الريادية، التي وصلت إليها دبي في تبني نماذج مبتكرة في التمكين الاجتماعي والاستقرار الأسري.

وخلال القمة نظمت الهيئة واستضافت حلقة تحت عنوان «تضافر جهود وطاقات القطاع الاجتماعي نحو أسر أكثر ترابطاً واستقراراً»، تناولت السياسات والمبادرات النوعية وأفضل الممارسات في مجال دعم الأسرة وترابطها وازدهارها على مستوى العالم.

وألقت شيخة الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع، كلمة الهيئة، حيث تم تسليط الضوء على أبرز مبادرات الهيئة في دبي، وفي مقدمتها برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، إلى جانب البرامج التوعوية والاستشارية والتدريبية في مجالات الوالدية الإيجابية والاستقرار الأسري، بما يعزز مكانة الأسرة ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية المستدامة، وقد أثنى المشاركون على نموذج دبي في تحويل الرؤى والسياسات الاجتماعية إلى ممارسات واقعية تعزز استقرار الأسرة، وتدعم تلاحم المجتمع وازدهاره.

كما مثلت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع، البعثة الرسمية للإمارات العربية المتحدة، خلال الطاولة المستديرة رفيعة المستوى الأولى التي عقدت يوم 4 نوفمبر.

وشاركت هيئة تنمية المجتمع كذلك في عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة ضمن القمة، شملت جلسة «التوظيف الشامل: تعزيز الوصول إلى العمل اللائق للأشخاص من أصحاب الهمم»، التي نظمتها وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، وجلسة «التمكين الاجتماعي المستدام»، التي نظمتها وزارة تمكين المجتمع في دولة الإمارات، إلى جانب جلسة «التنمية المجتمعية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث لتوسيع نطاق مبادرات إدماج أصحاب الهمم»، بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم ومؤسسة ImInclusive، والتي تم عرضها مباشرة عبر تلفزيون الأمم المتحدة على الإنترنت (UN WebTV).

كما قام الفريق المشارك من هيئة تنمية المجتمع بعدد من اللقاءات الثنائية، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة منها لقاء مع المعنيين بمجالات علم الاجتماع في جامعة قطر، كبار الإداريين في جامعة جورج تاون في قطر، ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، والتي تضم 8 مراكز اجتماعية تعنى بخدمة مختلف شرائح المجتمع القطري.