وزارة الخارجية تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة

تسلّم سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة شفقت علي خان، سفير جمهورية باكستان الإسلامية الجديد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحّب سعادته بالسفير الجديد وتمنّى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية باكستان الإسلامية وتطويرها في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب سعادة شفقت علي خان عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، مشيدًا بالمكانة الإقليمية والدولية الرائدة التي تحظى بها الدولة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله".

وتربِط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية علاقات متميزة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويسعى الجانبان إلى تعزيز هذه الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين.