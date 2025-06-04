أمير الكويت ومنصور بن زايد يبحثان العلاقات الأخوية

استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت في قصر بيان، أمس، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الكويت.

ونقل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت، وتمنياته لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار، فيما حمّل أمير الكويت سموه تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرفعة والرخاء.

واستعرض سمو أمير دولة الكويت وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال جلسة المباحثات التي عقدها الجانبان، مختلف أوجه التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات ودولة الكويت، وفرص تعزيز آفاقهما خصوصاً في المجالات التنموية والاقتصادية بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما، وذلك انطلاقاً من العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك .. مؤكدين في هذا السياق حرصهما على مواصلة تنمية التعاون والبناء على العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، والتي ترتكز على الأواصر الأخوية والاحترام المتبادل والتفاهم والمصالح المشتركة.

حضر المباحثات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي.

وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة.

ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي جاسم محمد الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي، والدكتور مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى دولة الكويت، واللواء ركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية وعدد من المسؤولين.

كما حضرها من الجانب الكويتي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد الكويت، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

وأقام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد الكويت مأدبة غداء تكريماً لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد وصل في وقت سابق أمس إلى دولة الكويت، حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الكويت الدولي، سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

وغادر سموه دولة الكويت الشقيقة أمس، وكان في وداعه لدى مغادرته المطار والوفد المرافق، سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.