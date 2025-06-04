الإمارات والكويت توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتوسيع آفاق التعاون

بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، وقعّت الإمارات الكويت أمس، اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتوسيع آفاق التعاون وبناء شراكات فاعلة بين البلدين.

وتشمل المذكرات:

*مذكرة للتعاون في المجال الصحي، وقعها من جانب الإمارات معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومن الجانب الكويتي الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي وزير الصحة.

* مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي، وقعها معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، و عبدالله علي عبدالله اليحيا وزير الخارجية الكويتي.

*مذكرة تفاهم في النقل البري وأصول الطرق، وقعها معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن الجانب الكويتي الدكتورة نورة محمد المشعان وزيرة الأشغال العامة.

* مذكرة بشأن التعاون في الشؤون والتنمية الاجتماعية، وقعتها معالي شما المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، ومن الجانب الكويتي الدكتورة أمثال هادي الحويلة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.

* مذكرة تفاهم في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وقعها من جانب الدولة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الكويتي خليفة ضاحي العجيل العسكر وزير التجارة والصناعة.

* مذكرة تفاهم في المجال التربوي والتعليمي، وقعتها معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، ومن الجانب الكويتي وقعها سيد جلال الطبطبائي وزير التربية.

* مذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز، وقعها معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وطارق الرومي وزير النفط الكويتي.

* مذكرة تعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال القانوني، وقعهما من جانب الإمارات معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومن الجانب الكويتي ناصر يوسف السميط وزير العدل.

* مذكرة تفاهم في مجال الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وقعها معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن الجانب الكويتي الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

* مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وقعها معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومن الجانب الكويتي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

* مذكرة في مجال حماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة، وقعها من جانب الإمارات اللواء ركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، ومن الجانب الكويتي اللواء علي مسفر العدواني وكيل وزارة الداخلية - بالتكليف.