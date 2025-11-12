الإمارات تدين تفجيرات الهند وباكستان

أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الذي وقع وسط العاصمة الهندية نيودلهي وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات من الأشخاص الأبرياء.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة الهند وشعبها الصديق، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وتوعّد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ بمحاكمة المسؤولين عن انفجار سيارة أوقع ما لا يقل عن ثمانية قتلى في نيودلهي أول من أمس.

وقال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الهندية إن «الوكالات الرئيسية في البلاد تجري تحقيقاً سريعاً ومعمقاً في الحادث ستعلَن استنتاجاته قريباً»، مؤكداً أن «المسؤولين عن هذه المأساة سيحالون إلى القضاء ولن يتم التسامح معهم تحت أي ذريعة».

وفي حين لم يُعلَن رسمياً عن سبب الانفجار، أشارت الشرطة إلى أن أجهزة مكافحة الإرهاب تُشرف على التحقيق.

هجوم باكستان

وأدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات من الأشخاص الأبرياء، كما أدانت الهجوم الذي استهدف كلية عسكرية في منطقة وانا بمقاطعة جنوب وزيرستان.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا ولحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وقُتل 12 شخصاً وجُرح 27 آخرون في التفجير الانتحاري أمام مجمع محاكم في منطقة سكنية بإسلام آباد، أمس، حسبما أعلنت السلطات. وتسبب الهجوم، وهو الأول الذي تشهده المدينة منذ سنوات، بحالة من الذعر، وأدى إلى تناثر شظايا الزجاج واحتراق عدد من المركبات على الطريق.

وقال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي للصحفيين في المكان «عند الساعة 12:39 بعد الظهر (07:39) وقع هجوم انتحاري في كشهري» حيث مبنى المحكمة، مضيفاً «استشهد حتى الآن 12 شخصاً وجُرح نحو 27».

وطوقت قوات أمن مسلحة المنطقة. ووقع التفجير قرب سيارة للشرطة، بحسب الوزير.

وأضاف نقوي «نحاول تحديد هوية (المهاجم) والمكان الذي قدم منه». وتضم المنطقة، حيث وقع الهجوم، عدداً من المباني الحكومية.