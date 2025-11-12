الإمارات تتضامن مع تركيا بعد حريق مستودع

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجمهورية التركية في ضحايا حريق مستودع في منطقة ديلوفاسي، في محافظة كوجالي شمال غربي البلاد، ما تسبب في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وللحكومة التركية وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

في الوقت ذاته تحطمت طائرة شحن عسكرية تركية من طراز سي-130 في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان، أمس، وعلى متنها 20 شخصاً على الأقل، وأفادت السلطات بسقوط عدد من الضحايا لم يتم الكشف عنه قائلة، إن فرق بحث وإنقاذ توجهت إلى موقع الحادث.

وتوقف الرئيس رجب طيب أردوغان مؤقتاً عن تكملة خطاب له في أنقرة، ليقدم التعازي في القتلى، ولم يُفصح أردوغان أو مكتبه أو الوزارة عن سبب الحادث، ولم يقدموا أي تفاصيل عن عدد الضحايا. وذكرت وسائل إعلام محلية، دون ذكر أرقام، أن الطائرة كانت تقل أفراداً من تركيا وأذربيجان.

وأظهر بيان رسمي أنه بعد اتصال هاتفي مع أردوغان ناقش رئيس أذربيجان إلهام علييف «الأنباء المأساوية عن فقدان جنود» في حادث التحطم، الذي وقع بالقرب من الحدود بين جورجيا وأذربيجان.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن 20 فرداً تركياً كانوا على متن الطائرة، بمن فيهم طاقم الطائرة، لكنها لم تقدم أي تفاصيل إضافية عن ركاب محتملين من جنسيات أخرى. وقالت تركيا وجورجيا إنهما تعملان للوصول إلى موقع الحادث.

وقالت وكالة أنباء «إنتر بريس» الجورجية، إن الطائرة تحطمت في مدينة سَيناجي، وهي بلدية تقع في منطقة كاخيتي شرق جورجيا على الحدود مع أذربيجان.