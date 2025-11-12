جناح الإمارات في «إكسبو أوساكا» يسجل رقماً قياسياً باستقبال 5 ملايين زائر

حقق جناح دولة الإمارات خلال مشاركته في «إكسبو 2025 أوساكا» إنجازاً استثنائياً، تصدّر من خلاله قائمة الأجنحة الوطنية الأكثر جذباً للزوّار، بعدما استقبل أكثر من 5 ملايين زائر خلال ستة أشهر، ليُرسّخ مكانته أحد أبرز قصص النجاح في هذا الحدث العالمي.

وتحت شعار «من الأرض إلى الأثير»، جسّد الجناح رؤية دولة الإمارات نحو التقدّم المشترك، حيث يلتقي التراث بالابتكار والاستدامة ضمن سردية ملهمة لصياغة مستقبل تزدهر فيه الحياة بأشكالها كافة على الأرض وخارجها.

وشكّل جناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا تجسيداً حياً لتكامل التراث مع الابتكار في رسم ملامح مستقبل مشترك، فقد عكست كل تفصيلة في الجناح إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن التقدّم ينطلق من قوة الترابط الإنساني والتعاون البنّاء، بدءاً من المعروضات التفاعلية والبرامج الملهمة، وصولاً إلى الحوار المعماري الفريد الذي جمع بين الإرث الإماراتي والبراعة الحرفية اليابانية.

وقال شهاب الفهيم، السفير فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليابان، والمفوض العام للجناح: «لم يكن الجناح مجرّد مبنى، بل تحوّل إلى منصة حيّة تنصهر فيها القيم والطموحات الإنسانية، وكل من زار الجناح أسهم في رسم ملامح قصة جماعية، قوامها الحوار البنّاء، وروحها الاكتشاف، وهدفها التقدم الجماعي».

وأضاف: «إن عودتنا إلى أوساكا بعد 55 عاماً كانت محمّلة برمزية عميقة ودلالات استراتيجية واضحة؛ فقد أكدت مجدداً عُمق الصداقة التي تجمع دولة الإمارات واليابان، وأبرزت كيف يمكن للرؤى المشتركة أن تُحدث أثراً حقيقياً. كما عكست هذه المشاركة مدى التقدّم الذي حققته دولة الإمارات منذ مشاركتها الأولى في عام 1970 وحتى اليوم».