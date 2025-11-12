محاضرة في أرمينيا تستعرض تجربة الإمارات التنموية

قدم معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، محاضرة في العاصمة الأرمينية يريفان، حول التجربة الإماراتية في التنمية الشاملة وتمكين الشباب والابتكار والاستدامة البيئية، وذلك بالتعاون مع مدرسة القادة في أرمينيا، بحضور أكثر من 200 مشارك من الشباب والأكاديميين ورواد الأعمال والمسؤولين.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها، حققت إنجازات تنموية استثنائية خلال خمسة عقود شملت التعليم والصحة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن ما وصلت إليه الدولة اليوم هو ثمرة نهج استراتيجي وضعه الآباء المؤسسون واستمر في ترسيخه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وتناول معاليه تطور التعليم في الإمارات وتحولها إلى مركز علمي عالمي يحتضن الجامعات ويستقطب الكفاءات ويشجع على التخصصات المستقبلية.