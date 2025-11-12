نهيان بن مبارك: العلاقات الإماراتية اللبنانية عميقة ووثيقة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، على المشاعر الأخوية العميقة والعلاقات الوثيقة التي تربط لبنان بدولة الإمارات، مشيراً إلى أنها تقوم على الاحترام المتبادل والمحبة الأصيلة والأخوة المخلصة.

جاء ذلك خلال حضور معاليه حفل العشاء السنوي الذي نظمته جامعة البلمند اللبنانية في فندق سوفيتل دبي ذا بالم، بحضور إلياس بو صعب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، وطارق حسن منيمنة سفير جمهورية لبنان لدى الدولة، والدكتور إلياس وراق رئيس الجامعة، إلى جانب حشد كبير من الخريجين وأفراد من الجالية اللبنانية في دولة الإمارات.

وأشار معاليه إلى أن هذا الاحتفال يُعد تعبيراً صادقاً عن الاعتزاز بمسيرة جامعة البلمند، وتقديراً لرسالتها وأهدافها في خدمة المجتمع والارتقاء بالإنسان، سواء في لبنان أو في المنطقة أو في العالم أجمع، ووصفها معاليه بأنها جامعة نشطة ومهمة تسعى نحو تحقيق التميز، وتهتم بطلبتها، وترتبط بخريجيها، وتحرص على تعميق مبادئ التسامح والتكافل والتراحم ومكارم الأخلاق، مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية وأسمى المبادئ الإنسانية.

ورحب معاليه بممثلي الجامعة، مؤكداً أن ما يقومون به من عملٍ متميز يمثل حافزاً قوياً لدعم ومساندة الجامعة للارتقاء بها إلى مستويات أرفع، كما أكد معاليه أن دولة الإمارات، ترحّب دوماً بكل الجهود التعليمية والإنسانية الرامية إلى خدمة المجتمعات العربية.

واختتم معاليه كلمته بالدعاء بأن تستمر جامعة البلمند جامعة مرموقة، وأن يحفظ الله لبنان الشقيق والإمارات العزيزة والأمة العربية، وأن تنمو أواصر المحبة والتعاون على كل المستويات.

من جانبه، عبر الدكتور إلياس وراق، رئيس جامعة البلمند، عن شكره وتقديره العميق لدولة الإمارات على دعمها المستمر واحتضانها للبنانيين، وقال: نجتمع اليوم ليس فقط بهدف التلاقي مع خريجينا، ولكن أيضاً بهدف تقديم الشكر لبلد أعطى شبابنا مستقبلاً مشرقاً، وحياة كريمة.