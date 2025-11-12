أنور قرقاش: الحوار والدبلوماسية أولوية في التعامل مع التطورات الإقليمية

التقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أمس، سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية.

وبحث اللقاء العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل تعزيزها، كما استعرض اللقاء التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حولها.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أولوية التعامل مع التطورات الإقليمية عبر الحوار والدبلوماسية، وبما يحقق الاستقرار والازدهار، الذي تنشده دول المنطقة وشعوبها.

ويأتي اللقاء على هامش مشاركة المسؤول الإيراني في أعمال النسخة الثانية عشرة من «ملتقى أبوظبي الاستراتيجي»، الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات.

حضر اللقاء رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة.

من جهة أخرى التقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وبحث معه مستجدات الأزمة اليمنية.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش خلال اللقاء دعم دولة الإمارات للجهود الدولية والجهود التي يبذلها المبعوث في الملف، مؤكداً أهمية معالجة قضايا المنطقة عبر الوسائل والمسارات السياسية والدبلوماسية، والمضي نحو حل سياسي مستدام ينهي الأزمة والمعاناة الإنسانية، التي يعيشها الشعب اليمني.

وشدد معاليه على وقوف دولة الإمارات مع الشعب اليمني الشقيق، ودعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة بتداعياتها السياسية والإنسانية.

من جانبه استعرض المبعوث الأممي آخر التطورات الحاصلة في الملف اليمني مع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية والجهود، التي يبذلها في هذا الإطار.