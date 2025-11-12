وفد من «الوطني» يشارك باجتماع في البحرين

شارك وفد المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافه مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة.

وضم الوفد المشارك في الاجتماع الدكتورة مريم عبيد البدواوي، وشيخة سعيد الكعبي، عضوتي اللجنة، عضوتي المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، إلى جانب ممثلي المجالس التشريعية الخليجية. وتم خلال الاجتماع اعتماد مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري التاسع عشر لأصحاب المعالي والسعادة بمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، المقرر عقده غداً.