«حقوق الإنسان» تشارك في منتدى فيجي

تشارك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي الثلاثين، والمؤتمر الدوري لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «APF»، الذي انطلقت أعماله أمس، وتستضيفه لجنة حقوق الإنسان ومناهضة التمييز في جمهورية فيجي، ويستمر حتى 13 نوفمبر الحالي، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وترأس وفد الهيئة إلى المؤتمر الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة، وضم عدداً من المسؤولين في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتأتي مشاركة الهيئة في إطار حرصها على تعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات مع نظرائها في المنطقة حول أفضل الممارسات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويتناول المؤتمر عدداً من القضايا المحورية، من أبرزها المساواة بين الجنسين، والبيئة والتغير المناخي، حيث جرى بحث التحديات المشتركة، واستعراض التجارب الإقليمية في التعامل معها.