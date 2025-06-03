منصور بن زايد يصل الكويت في زيارة رسمية

وصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة، في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الكويت الدولي، سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وعدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

ويضم الوفد المرافق لسموه .. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي جاسم محمد الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي، وسعادة الدكتور مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى دولة الكويت، وسعادة اللواء ركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية وعدد من المسؤولين.