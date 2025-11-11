جناح الإمارات بمعرض الدفاع والأمن في بانكوك يستقطب اهتماماً واسعاً

اختتم الجناح الوطني لدولة الإمارات أعماله بنجاح ضمن فعاليات اليوم الأول للدورة الثانية عشرة من معرض الدفاع والأمن 2025، الذي يقام في مركز إمباكت للمعارض والمؤتمرات، في العاصمة التايلاندية بانكوك، من 10 إلى 13 نوفمبر. وقد حظي الجناح باهتمام واسع من الوفود الدولية وكبار قادة الصناعة، ما يعكس مكانته محوراً رئيسياً في المعرض ووجهة بارزة لاستكشاف أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع والأمن.

وشكل الجناح الإماراتي الوطني منصة ديناميكية استعرضت أبرز إنجازات الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، مع تسليط الضوء على الابتكارات الوطنية وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تعكس مكانة الدولة المتقدمة في هذا المجال.

وشهد الجناح الإماراتي في يومه الأول إقبالاً لافتاً، حيث استقبل مئات الزوار وصناع القرار وكبار المسؤولين وخبراء القطاع، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالتقنيات والحلول الدفاعية التي تقدمها الدولة. إذ شاركت مجموعة من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها مجموعة إيدج، وكاليدوس، وبن هلال، ومجلة الجندي، إلى جانب معرضي معرض الدفاع الدولي «أيدكس» ومعرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس»، ما أتاح للزوار فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات الإماراتية في مجالات التصنيع العسكري والبحث والتطوير الدفاعي.

وتركزت النقاشات خلال اليوم الأول على تعزيز التعاون الدولي واستكشاف فرص الشراكة في التقنيات الدفاعية المتقدمة، حيث أبدى الزوار اهتماماً بالغاً بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الإماراتية، مؤكدين المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها دولة الإمارات على الساحة العالمية في مجال الصناعات والتكنولوجيا المتطورة الدفاعية.

كما استقبل الجناح الإماراتي عدداً من الوفود الرسمية، من بينها فرنسا، وسلطنة عُمان، وماليزيا، والمملكة العربية السعودية، وتايلاند، إلى جانب شخصيات بارزة من قطاع الدفاع، ما يعكس مكانته منصة محورية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات. ويجسد الجناح نهج مجموعة أدنيك في دعم الشراكات العالمية، من خلال الجمع بين القدرات الإماراتية المتقدمة في التصنيع الدفاعي والبحث والتطوير، والموقع الاستراتيجي لتايلاند وإمكاناتها التشغيلية.

ويفتح هذا التكامل المجال أمام البلدين لتطوير حلول دفاعية مشتركة، وبناء سلاسل توريد جديدة، واستكشاف فرص مبتكرة للتعاون في مجالات متعددة.