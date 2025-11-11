نهيان بن مبارك يشهد الاحتفال بمرور 70 عاماً على تأسيس كيرالا الهندية

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وبيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرالا الهندية، فعالية «MALAYALOTSAVAM»، احتفالاً بذكرى مرور سبعين عاماً على تأسيس ولاية كيرالا.

ويصادف يوم كيرالا (Kerala Piravi) الأول من نوفمبر من كل عام، إحياءً لذكرى تأسيس الولاية في عام 1956، ويهدف تنظيم «MALAYALOTSAVAM» في أبوظبي يوم 9 نوفمبر، إلى تقديم صورة شاملة عن إنجازات كيرالا على مدى سبعة عقود، وإبراز إرثها الثقافي وتقدّمها الزراعي والصناعي، عبر عروضٍ فنية وبرامج مجتمعية، تُعزّز الحوار والتواصل بين الثقافات.

جرى الاحتفال في نادي أبوظبي للغولف، بحضور ساجي تشيريان وزير ثقافة كيرالا، والسفير الدكتور ميتال، ورجل الأعمال يوسف علي إم. إيه، وجمع من كبار الشخصيات، وبمشاركةٍ تجاوزت 5,000 من أبناء الجالية المالايالية في الدولة. وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: «أثني على الصديق العزيز يوسف علي إم. إيه، لدوره المحوري في توطيد الروابط الاقتصادية والثقافية، فهو ابنٌ مخلص، ليس لكيرالا فحسب، بل للإمارات أيضاً».

وشكر معاليه الحضور على الاحتفاء بالهوية الثقافية واللغوية لكيرالا، مشيراً إلى أن المجتمع الكيرالي العالمي معروف بموهبته وكفاءته وحيويته، وأن التمسّك بالثقافة والتراث يبعث على الفخر، ويثري المشهد الإيجابي في الدولة. وأعرب معاليه باسم شعب الإمارات، عن الشكر لجهود الجالية المالايالية وموثوقيتها وصِدق عطائها، مؤكداً أنهم عنصر لا يُقدَّر بثمن في مجتمعنا، وأوضح أن تفاعلاته معهم كانت دائماً مُلهمة.

ونوه معاليه بأن الارتباط العميق بالجذور، بالتوازي مع المساهمة الفاعلة في نهضة الإمارات، يُثري البلدين معاً، وأن تنوّع سكان كيرالا يعكس تنوّع الإمارات، حيث تعيش جنسيات وديانات متعددة في وئام وتعاون، تحت «خيمة عربية كبيرة» تتّسع للجميع.

وقال معاليه مخاطباً الحضور: «إنّ صداقتنا مع كيرالا ومع الهند قديمةٌ ومتجذّرة في الاحترام المتبادل والتعاون، فلْتكن لقاءاتٌ كهذه منصّةً للحوار والتفاهم، وفرصاً لمزيد من التعاون والتقدّم المشترك». وهنأ الجميع بـ «يوم كيرالا»، مؤكداً الاعتزاز بالثقافة والإنجاز والإسهام الإيجابي للجالية في الإمارات والعالم، والتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً لشعبي الإمارات والهند.