سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى وزيرة خارجية الإكوادور

قدَم إبراهيم سالم العلوي نسخة من أوراق اعتماده إلى معالي غابرييلا سومرفيلد وزيرة الخارجية والحراك البشري في جمهورية الإكوادور، سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم لدولة الإمارات لدى جمهورية الإكوادور، وذلك في مقر وزارة الخارجية والحراك البشري بالعاصمة كيتو.

ونقل إلى معاليها تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب جمهورية الإكوادور الصديقة بدوام التقدم والازدهار.

وأعرب عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية الإكوادور، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

ومن جانبها حملت معاليها السفير تحياتها إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياتها لحكومة وشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

وأعربت معاليها عن تمنياتها لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكدة استعداد حكومة بلادها لتقديم كل الدعم لتسهيل مهامه.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.