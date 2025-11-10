سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى وزير خارجية دولة بليز

قدّم سالم العويس سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة المكسيكية، نسخة من أوراق اعتماده إلى فرانسيس فونسيكا وزير الخارجية والتجارة الخارجية والثقافة والهجرة في دولة بليز، سفيراً فوق العادة، ومفوضاً غير مقيم لدولة الإمارات لدى دولة بليز. ونقل إليه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب دولة بليز الصديقة بدوام التقدم والازدهار.

وأعرب عن اعتزازه بتمثيل الإمارات العربية المتحدة لدى دولة بليز، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين.

من جانبه، حمّل الوزير السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

ورحّب بالسفير، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه، بما يسهم في تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الإمارات العربية المتحدة ودولة بليز، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.