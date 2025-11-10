الشارقة وأرمينيا تبحثان تعزيز التعاون البرلماني

اختتم وفد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة زيارته الرسمية لجمهورية أرمينيا، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، والتي استهدفت تعزيز التعاون المشترك في المجالات البرلمانية.

وزار الوفد البرلمان الأرميني والتقى نائب رئيسه هاكوب أرشاكِيان، الذي أكد عمق العلاقات التاريخية بين أرمينيا ودولة الإمارات، وأهمية تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في المجالات البرلمانية، وفي قطاعات التعليم والذكاء الاصطناعي والاستدامة البيئية، بما يعزز الأهداف التنموية المستقبلية للطرفين.

واختُتم اللقاء بجولة للوفد داخل البرلمان، اطلع خلالها على تاريخه ومرافقه وآليات عمله.

كما نقل وفد المجلس الاستشاري تجربته للبرلمان الأرميني، حول آليات عمله ولجانه وأعماله التشريعية والرقابية وجلساته، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

كما زار الوفد معهد مسروب ماشتوتس، للمخطوطات القديمة، المعروف رسمياً باسم ماتيناداران، وهو أحد أبرز المؤسسات الثقافية والعلمية في أرمينيا.

وأعرب الوفد عن تقديره للجهود المبذولة للحفاظ على التراث الثقافي والعلمي، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين أرمينيا وإمارة الشارقة، بما يخدم القيم المشتركة، ويعزز العلاقات الثنائية في المجالات البرلمانية والثقافية والتعليمية.