محمد بن مكتوم سفيراً للإمارات في سلطنة عُمان

سلّم الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم، نسخة من أوراق اعتماده إلى بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عُمان الشقيقة، سفيراً لدولة الإمارات لدى سلطنة عُمان.

ونقل إلى الوزير تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيقة بدوام التقدم والازدهار.

وأعرب عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سلطنة عُمان، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

ومن جانبه حمل الوزير بدر البوسعيدي السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

وأعرب عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً استعداد حكومة بلاده لتقديم كل الدعم لتسهيل مهامه.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.