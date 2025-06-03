رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيطاليا بيوم الجمهورية

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى سيرجو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة، إلى كارول نافروتسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بولندا.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أهنئ كارول نافروتسكي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وأتمنى له التوفيق في مسؤولياته لمصلحة بولندا وشعبها، وأتطلع إلى العمل معه خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز التعاون التنموي لما فيه الخير والنماء لبلدينا وشعبينا».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى نيكوشور دان، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لرومانيا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة، إلى سيرجو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وبعث سموهما برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى جورجيا ميلوني، رئيسة مجلس الوزراء في الجمهورية الإيطالية.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة، إلى كارول نافروتسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بولندا. كما بعث سموهما برقيتي تهنئة، إلى نيكوشور دان بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لرومانيا.