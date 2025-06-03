«الوطني» يعزز التعاون مع مجلس الدوما

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، ألكسندر باباكوف، نائب رئيس مجلس الدوما الروسي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل التطور الذي تشهده علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، والتي تحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين، والتأكيد على أهمية ترسيخ هذه العلاقات، والدفع بها قدماً في شتى المجالات.

ورحب غباش في بداية اللقاء، بألكسندر باباكوف والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، والحرص المشترك على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، متانة علاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وأهمية تطوير وتعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي، ومجلس الدوما الروسي، في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء كل من: الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

مسار متواصل

وأكد صقر غباش أن هذه اللقاءات وتبادل الزيارات، تأتي امتداداً لمسار متواصل من التعاون البرلماني، مشيراً إلى زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية مؤخراً، والتي شهدت مشاركة معاليه علي رأس وفد برلماني من المجلس، في مؤتمر نيفيسكي البيئي الدولي.

حيث عكست هذه الزيارة، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الثنائي مع روسيا الاتحادية في المجالات البيئية والاقتصادية، وشكلت هذه المشاركة خطوة مهمة في توسيع آفاق التعاون البرلماني والبيئي، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وشدد ألكسندر باباكوف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، على عمق العلاقات الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية ودولة الإمارات، مشيداً بالتطور الذي تشهده الإمارات في مجالات التنمية المستدامة والابتكار والذكاء الاصطناعي والفضاء وتمكين المرأة والشباب.

وأشاد بدور الإمارات كشريك موثوق في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومبادراتها في الوساطة والمساعدات الإنسانية والدبلوماسية والاقتصادية.