القنصل الفرنسي يطلع على خدمات «دبي لرعاية النساء والأطفال»

اطلع جان كريستوف باريس، القنصل العام للجمهورية الفرنسية في دبي، خلال زيارته لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، على النماذج الرائدة التي تقدمها المؤسسة في مجال الرعاية والدعم للنساء والأطفال من ضحايا العنف.

وجاءت الزيارة بهدف الاطلاع على الهيكل التنظيمي للمؤسسة وأدوارها المتعددة في مجالات الرعاية النفسية والاجتماعية والقانونية، بالإضافة إلى التعرف على آليات التعامل مع الحالات والمبادرات التوعوية والمجتمعية التي تنفذها بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية.

رافق القنصل العام، شيخة سعيد المنصوري، المدير العام للمؤسسة بالإنابة، وعدد من القيادات والاختصاصيين في المؤسسة.

وتضمنت الزيارة استقبالاً رسمياً في مجلس مبنى الإدارة العليا، أعقبه عرض تقديمي تعريفي قدمه فريق المؤسسة، استعرض خلاله أبرز ملامح منظومة الرعاية المتكاملة والخدمات متعددة التخصصات المقدمة للنساء والأطفال من ضحايا العنف.

كما قام القنصل بجولة ميدانية للاطلاع على بيئة العمل والتجهيزات المعتمدة لاستقبال الحالات، شملت التعرف على الغرف المخصصة للعلاج النفسي والاستشارات التي توفر بيئة آمنة وسرية للنساء والأطفال من ضحايا العنف، مما يعكس التزام المؤسسة بتقديم رعاية شاملة تسهم في تعزيز رحلة التعافي والتمكين.

وأعربت شيخة المنصوري عن ترحيبها بهذه الزيارة التي تعكس متانة العلاقات الإنسانية بين الجانبين، مؤكدة أن التعاون مع الهيئات الدبلوماسية يسهم في دعم منظومة العمل الاجتماعي وتعزيز أثره.

وأشارت إلى أن المؤسسة ملتزمة بتوسيع شراكاتها الدولية، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في المجالات الإنسانية، بما يتماشى مع رؤيتها في توفير بيئة آمنة ومستدامة تدعم جودة الحياة لكافة الفئات المستهدفة.

وأشاد القنصل العام الفرنسي بالجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة وكفاءتها العالية والنهج المهني المتكامل الذي تتبعه في رعاية الفئات المستضعفة، مؤكداً حرص القنصلية على دعم سبل التعاون المستقبلي.