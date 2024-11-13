"الخارجية" والحرس الوطني ينفذان مهمة إسعاف جوي

قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الحرس الوطني - المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بتنفيذ مهمة إسعاف جوي لمصاب في العقد السابع من العمر تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبتعاون ودعم السلطات السعودية، تم تنفيذ عملية الإسعاف الجوي للمصاب من المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد تلقيه العلاج في مستشفى الملك خالد إلى مستشفى ميديكلينيك في دولة الإمارات لاستكمال العلاج.

وفي هذا الصدد، تثمن وزارة الخارجية جهود السلطات السعودية ودورهم البارز في تقديم الدعم لقنصلية دولة الإمارات في جدة بهدف إنجاح مهمة الإسعاف الجوي.







