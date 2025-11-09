نهيان بن مبارك ورئيس وزراء كيرالا يبحثان التعاون

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في مجلسه بأبوظبي، بيناراي فيجايان، رئيس وزراء ولاية كيرالا، والوفد المرافق.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة داعمة للتنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات، ودعم المبادرات التي تعود بالنفع المتبادل، وتسهم في فتح آفاق أوسع للشراكات بين المؤسسات المعنية في الجانبين.

ورحّب معاليه بالوفد، مؤكداً أن ما تحققه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من شراكات متينة مع جمهورية الهند يجسّد رؤية وطنية تقوم على تعزيز جسور التعاون والصداقة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

وضم الوفد المرافق ساجي تشيريان، وزير الثقافة وشؤون الشباب بولاية كيرالا، والدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، والدكتور أيه. جاياثيلاك، السكرتير العام لحكومة ولاية كيرالا، ورجل الأعمال يوسف علي إم. أيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية.

وأشار معاليه إلى ما يجمع الإمارات والهند من روابط إنسانية وثقافية واقتصادية راسخة، عززتها الإسهامات الإيجابية للجالية الهندية في مسيرة التنمية في الدولة.

كما ثمن معاليه الدور البنّاء الذي يضطلع به روّاد الأعمال والمستثمرون من الهند في تعزيز روابط التعاون بين البلدين، مؤكداً حرص الإمارات على تهيئة بيئة داعمة تعزز فرص النجاح، وتشجّع المبادرات التي تخدم المصالح المشتركة، وتدعم الازدهار المستدام.

وفي ختام اللقاء، تقدّم الوفد الضيف بالشكر إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حفاوة الاستقبال، وأعرب عن تقديره لما توليه دولة الإمارات من رعاية للجالية الهندية.