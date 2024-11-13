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منصور بن زايد يبحث مع رؤساء «الشورى» و«النواب» بالخليج تعزيز التعاون

  • استعرض عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك
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أبوظبي
منصور بن زايد في حديث مع عبدالله آل الشيخ
وام
منصور بن زايد في حديث مع عبدالله آل الشيخ
سموه خلال لقائه رؤساء المجالس
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سموه خلال لقائه رؤساء المجالس

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، في قصر الوطن بأبوظبي، معالي أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، ومعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، والشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان، وحسن بن عبد الله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر، ومعالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الذين يشاركون في الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دول الخليج العربية في مختلف المجالات، واستعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.